رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم

افتتح المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مكتب التوثيق والشهر العقاري بمجمع مجلس الدولة بالبحيرة، بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة والأمين العام ومساعدي وزير العدل، وقضاة وقاضيات مجلس الدولة.

رئيس مجلس الدولة يثمن التعاون بين المجلس ووزارة العدل

وثمن رئيس مجلس الدولة مستوى التعاون الوطيد والمثمر بين المجلس ووزارة العدل، مشيرًا في هذا الصدد إلي أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في افتتاح مكاتب التوثيق الملحقة بمحاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات؛ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في التيسير على المتقاضين والمترددين على محاكم مجلس الدولة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما أن جميع مكاتب التوثيق داخل محاكم مجلس الدولة، تعتمد آليات العمل التكنولوجية الحديثة، على نحو يجعل المتقاضين يحصلون على الخدمات التي تقدمها المكاتب في وقت وجيز وبسهولة كبيرة.

كما تفقد المستشار أحمد عبود مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة بعد تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمتقاضين، والتقى بعدد من القضاة والقاضيات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مُثمنا جهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل؛ لتحقيق العدالة الناجزة، داعيًا إياهم إلي بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء.

وحرصت الدكتورة جاكلين غازر – محافظ البحيرة على تأكيد تقديرها لجميع قضاة وقاضيات مجلس الدولة بما يقدمه نحو تحقيق رسالة العدالة السامية.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن اعتزازه بمشاركة محافظ البحيرة في افتتاح مكتب التوثيق لمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، متمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفل الخير لمصرنا الحبيبة.

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