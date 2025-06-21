تسعى أندية يوفنتوس ونابولي لضم السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

مهاجم تشيلسي على أعتاب الدوري الإيطالي

وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد أجرى نادي يوفنتوس في الساعات الأخيرة اتصالات مباشرة مع ممثلي اللاعب السنغالي، بهدف استكشاف موقفه تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي تشيلسي.

ومن جهته، أبدى نابولي اهتماما باللاعب أيضا لكن دون اتخاذ أي خطوات رسمية حتى الآن، إذ يركز النادي حاليا على إنهاء صفقة المهاجم لوكا من أودينيزي، والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق مبدئي.

جاكسون، الذي انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادمًا من فياريال مقابل نحو 40 مليون يورو، يرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2033، ومع ذلك يلف الغموض مستقبله مع "البلوز"، خصوصا بعد واقعة طرده المباشر في مباراة كأس العالم للأندية ضد فلامنجو، عقب 4 دقائق فقط من مشاركته كبديل.

نجم تشيلسي السابق يفتح النار على جاكسون بعد الخسارة أمام فلامنجو

ومن ناحيته، وجه النجم النيجيري السابق جون أوبي ميكيل، لاعب وسط تشيلسي السابق، انتقادات لاذعة للمهاجم نيكولاس جاكسون، عقب خسارة الفريق اللندني أمام فلامنجو 1-3 ضمن المجموعة الرابعة بالدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

وبعد نزوله بديلا في الشوط الثاني، حصل جاكسون على البطاقة الحمراء بعد لعبة عنيفة للغاية، عندما كانت النتيجة تشير إلى تخلف فريقه 1-2.

وتحدث ميكيل عبر شبكة "دازن" قائلًا: "ما فعله نيكولاس جاكسون لا يُصدق. خطأ غبي، غبي، غبي. لا أعلم ما الذي كان يدور في رأسه".

وأضاف: "دخل المباراة والفريق متأخر 2-1، كان الفريق بحاجة إليه، لكنه خذل الجميع. فعل الشيء نفسه في مباراة مهمة بالبريميرليج أمام نيوكاسل، حين كان الفريق يقاتل على مقعد في دوري الأبطال، وها هو يكرر الأمر من جديد".

وتابع النجم النيجيري: "جاكسون بحاجة لمراجعة نفسه والتفكير جيدًا إلى أين يريد أن يصل في مسيرته مع تشيلسي. المدرب تعاقد بالفعل مع مهاجم جديد وهو ليام ديلاب، وإذا بدأ المدرب يفقد ثقته بك، وإذا استمررت في ارتكاب الأخطاء وخذلان الفريق والنادي، فقد حان الوقت لديلاب لكي يبدأ المباريات".

واختتم ميكيل حديثه بالإشادة بفريق فلامنجو، مؤكدًا أنه كان الطرف الأفضل منذ الدقيقة الأولى، وقال: "منذ بداية اللقاء، فلامنجو كانوا الفريق الأفضل. سيطروا على المباراة، لعبوا بإيقاع عالٍ، وكانوا عدوانيين. تفوقوا على تشيلسي في كل كرة، وتفوقوا عليهم تكتيكيًا وبدنيًا من البداية وحتى النهاية".

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