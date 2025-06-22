الضربة الأمريكية على إيران تكشف مصير الذهب.. توقعات بالارتفاع لهذا المستوى خلال الفترة المقبلة.. والفضة تدخل على خط الأزمة

في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتراجع ثقة المستثمرين في الأسواق التقليدية، يشهد الذهب طفرة تاريخية مدفوعة بتحولات كبرى في السياسات النقدية والطلب المؤسسي، وهذا بالتزامن مع دخول أمريكا في الصراع الإسرائيلي الإيراني، بعد قصف 3 مفاعلات نووية في طهران.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع سعر الأونصة بنسبة 45% خلال العام الماضي، مسجلا مستوى قياسيًا تجاوز 3,500 دولار في أبريل 2025، وتشير توقعات كبرى البنوك إلى استمرار هذا الصعود، مدعوما بعوامل هيكلية مثل تخفيضات الفائدة المتوقعة من الفدرالي الأمريكي، وتصاعد مشتريات البنوك المركزية.



تشير العديد من التوقعات بشأن الذهب فى البورصة العالمية الى وجود مستوى صعود جديد فى سعر الاونصة العالمية خلال الفترة المقبلة من العام الجاري ومطلع العام القادم 2026.

ويشهد الذهب الفترة المقبلة حالة من الرواج لدى البنوك المركزية حول العالم، وكذلك لدى الأفراد العاديين فى ظل تراجع اسعار الفائدة العالمية وتوجه الفيدرالى الامريكى الى تخفيض الفوائد وزيادة الطلب على الاستثمارات الامانة فى ظل التوترات الدولية والحروب بين ايران واسرائيل.

ووفقا للتوقعات الجديدة للمعدن الأصفر من المؤسسات والبنوك الدولية فإن أغلب التوقعات تشير إلى وصول المعدن الأصفر إلى 4000 دولار وهناك توقعات بوصول الأونصة إلى أعلى من ذلك.

توقعات بوصول الذهب ال 4000 دولار

وفي ما يتعلق بالذهب، اكد مسئولى ساسكو بنك الدنماركى، عن حالة من "الاستقرار المرتفع" لسعر المعدن الأصفر، وربط هذا الأداء القوي بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم.

وأشار أولى هانسن مسؤول فى البنك إلى أن: "ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية لم يكن عابرًا، بل يعكس تحولات هيكلية في السياسات النقدية والتوجهات الاستثمارية... ولا أرى مؤشرات حقيقية على تراجعه قريبًا".

ورجح أن يشهد الذهب ارتفاعا قد يصل إلى 4000 دولار للأونصة مع نهاية العام الجاري، مدفوعًا بجملة من العوامل تشمل ضعف الدولار الأمريكي المرتقب، والمخاطر الجيوسياسية، واستمرار التوجهات التحوطية من البنوك المركزية.

توقعات بصعود الفضة إلى مستويات 40 دولارا

وفي محور الفضة، أكد البنك أن هذا المعدن يشهد لحظة استثنائية، حيث تجاوزت أسعاره 35 دولارا للأونصة، متوقعا أن يتواصل هذا الزخم ليصل إلى مستويات 40 دولارا خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل نسب الأداء المقارن التي وصلت إلى 91% بين الذهب والفضة.

توقعات أسعار الذهب بنهاية 2025

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولارًا للأونصة، ارتفاعًا من 3300 دولار، مع توقعات بتحرك السعر ضمن نطاق يتراوح بين 3650 و3950 دولارًا، وذلك في ظل طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسط تصاعد مخاطر الركود.

وكان مصرف جي بي مورجان قد توقع سابقًا سيناريو يُمكن أن يصل فيه الذهب إلى 6000 دولار، في حال تم تحويل ما نسبته 0.5% من الأصول الأجنبية الأمريكية إلى الذهب.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب فى ختام الأسبوع وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال شهر بعدما خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض أسعار الفائدة.

توقعات ببقاء الذهب عند مستويات مرتفعة

قال رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس: إن تكلفة استخراج أونصة الذهب تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار، متوقعًا بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى القريب، في ظل الطلب المتزايد وغياب اليقين الاقتصادي.

ونصح ساويرس المستثمرين بالاحتفاظ بالذهب بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% من محافظهم النقدية، بهدف اقتناص الفرص عند تراجع الأسواق.

الذهب يعيد مكانته كملاذ آمن

ويعيد الذهب تأكيد مكانته كـ"ملاذ أخير" في النظام المالي العالمي، خاصة مع تراجع ثقة المستثمرين في العملات الورقية، بينما تشير التوقعات إلى مسار صعودي، يبقى نجاح الاستثمار مرهونا بمراقبة تحركات الفيدرالي الأمريكي، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية، وقدرة البنوك المركزية على الحفاظ على وتيرة شراء عالية، في هذا السياق، يصبح تنويع المحافظ بين الذهب المادي والصناديق المتداولة خيارا استراتيجيا لا رفاهية.

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