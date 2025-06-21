أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-6-2025

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات استقرارا بتعاملات مساء اليوم السبت 17 يونيو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

عيار 24: 406 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

عيار 21: 360 درهما إماراتيا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

عيار 18: 309 دراهم إماراتية – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة

وكانت قد استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي في شهر بعد أن خفف مجلس الفدرالي الأميركي توقعاته بخفض أسعار الفائدة، وسط انحسار مؤقت للمخاوف بشأن هجوم أميركي وشيك على إيران.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 3369.63 دولار للأونصة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 12 يونيو.

وانخفضت العقود الأميركية للآجلة للذهب 0.7% إلى 3384.50 دولار للأونصة.

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