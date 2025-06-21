بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق جمصة المنصورة أمام كارتة شرنقاش.

إصابة 8 أشخاص في حادث طريق جمصة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص علي طريق جمصة أمام كارت شرنقاش ووقوع مصابين.

علي الفور هرعت قوة أمنية و4 سيارات إسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص



وجاءت أسماء المصابين كالآتي:



1/ميرفت سمير السعيد 37 سنة جمصة

اشتباه نزيف بالصدر



2/ أحلام أحمد إبراهيم 37 سنة جمصة

اشتباه ما بعد الارتجاج



3/عبد العليم عماد السيد 31 سنة شربين

جرح قطعى بالراس حوالى 10 سم وجرح باليد اليمنى حوالى 15 سم



4/السيد محمد على 31 سنة شربين

اشتباه كسر بالفخذ الأيمن



5/شهد إسماعيل رمضان 18 سنة برق العز

اشتباه كسر بالساق اليمنى



6/دعاء الفين الشربينى 43 سنة بهوت نبروة

اشتباه كسر بالساعد الأيمن

جرح قطعى بالراس 5 سم



7/شهد محمود عرابى 18 سنة المنصورة

كدمات وسحجات بالجسم



8/أحلام محمود عرابى 19 سنة المنصورة



وتم نقل المصابين لمستشفي المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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