رياضة الإسكندرية تفتتح ملتقى توظيفي للشباب

شهدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ومنال جمال وكيل وزاره رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ونانيس الناقوري مدير عام إدارة المبادرات الشبابية ومندوب منظمه العمل الدوليه ، ولفيف من قيادات وزاره الشباب والرياضه والمديريه، افتتاح ملتقى توظيف شباب للمستقبل الذي تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة صفاء الشريف إن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص، حيث يوفر الملتقى فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلي توفير جلسات تعريفية لتأهيل الشباب لسوق العمل

وأوضحت أن الملتقى يستهدف توظيف الشباب المصريين واللاجئين المهاجرين، للتعرف من خلال الملتقى التوظيفي على سوق العمل والمهارات التي يحتاجها السوق من خلال تواجد مجموعة من خبراء التوظيف والتشغيل.

ولفتت إلى أن الملتقى التوظيفي يتضمن 3 مراحل، الأولى بعنوان «اختار مجال شغلك» لمساعدة المتقدمين على اختيار الوظيفة المناسبة عن طريق المناقشات التي ستتم خلال اليوم، والمرحلة الثانية بعنوان «أجهز: للمجال اللي اخترته وطور مهاراتك»، بهدف مساعدة المتقدم لاقتحام سوق العمل من خلال الجلوس مع مدرب متخصص لمراجعة السيرة الذاتية، والمرحلة الثالثة بعنوان «قدم على شغل» لاختيار الشركة المنافسة لامكانيات المتقدم.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من المصريين والوافدين بشركات القطاع الخاص.

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