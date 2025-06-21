قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المشدد 15 عاما لعاملين لاتهامهما باستعراض القوة والعنف، وإصابة شخص بعاهة مستديمة إثر طلق نارى وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

المشدد 15 عاما لعاملين لاتهامهما باستعراض القوة والعنف بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



البداية عندما أحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهمين:- "أحمد.م.ص" 22 سنة - عامل، و"عصام.ا.م" 18 سنة - عامل، في القضية رقم 28589 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٧.٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أن المتهمين: استعرضا القوة ولوحا بالعنف واستعملاهما ضد المجني عليه / ياسر علي وزير عبد الله، وأهالي منطقته السكنية بأن توجها إلى مسكنه علي النحو المبين بالاتهام التالي وأطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحة نارية محرزاها قاصدين إرهاب من حولهما معهدين لإتمام جريمتهما محل الاتهام التالي.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة جناية أخرى إلا وهي أنهما في ذات الزمان والمكان: ضربا عمدًا المجنى عليه / ياسر علي وزير عبد الله مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على التعدي عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريًا فرد خرطوش تالي الوصف - فتوجها إلى أسفل شرفة منزله وصاحا فيه جهرا وباستبيان المجني عليه للأمر أطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحتهما فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تمثلت في فقدانه لإبصار العين اليمني وقدرت نسبتها بـ (٣٥%) فعل النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول: حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " فردين خرطوش " على النحو المبين بالأوراق.



واستطرد أمر الإحالة أنه حاز بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاحين التاريين مناط الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز سلاحين ناريين غير مششخنين فردين خرطوش وكان ممن لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية، كما حاز ذخيرة طلقات خرطوش مما تستخدم في السلاح الناري أنف البيان وكان ممن لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو إحرازه.

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