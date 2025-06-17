بالأسماء، مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة والدفع بـ9 سيارات إسعاف

لقي 3 عمال مصرعهم، وأصيب 15 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 102 بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، باتجاه الإسكندرية داخل نطاق محافظة البحيرة.

الدفع بـ ٩ سيارات إسعاف الي مكان الحادث

وورد إخطار إلى إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفيات ومصابين، وتم الدفع بـ ٩ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ليتم نقل جثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي والمصابين بذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ننشر أسماء المصابين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلًّا من:" عبد الباري حماد حامد ( 34 عاما)، محمد بريك أبو زيد (25 عاما)، بشير جويده بشير (22 عاما)، ناجي عياد المصري (35عاما)، حميدة إبراهيم عطا الله، (25عاما)، أحمد فتحي شحات (25 عاما)، رزق عياد مصري (40 عاما)، حامد سعد حامد (20 عاما)، حسونة خميس سالم (29عاما)، فرحات عبد النبي سعيد (18 عاما)، فارس مسعود عطية (25 عاما)، عماد مسعد حمد (25عاما)، محمد بريك أبو زيد (33 عاما)، نجيب طايل راتب (42 عاما)، مصطفى مرضي راتب (20 عاما).

ننشر أسماء المتوفين بالحادث

كما أسفر الحادث عن وفاة كلا من:" أحمد هيبه جزرة (20 عاما)، جويد إبراهيم عطية (30 عاما)، حامد يونس حامد ( 30 عاما)".

وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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