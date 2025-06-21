لأهداف التنمية المستدامة 2025.. جامعة كفر الشيخ الـ 5 محليا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 601-800 عالميا للعام الثالث على التوالي في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة والذي يصدر سنويا لعدد 2300 جامعة عالمية من 130 دولة، وعلى المستوى المحلى جاءت جامعة كفر الشيخ فى المركز الخامس من بين 51 جامعة مصرية مدرجة في هذا التصنيف لعام 2025.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة قد حصلت على المركز 201-300 عالميا فى أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية- الحد من الانبعاثات- الحياة والارض – الحياة تحت الماء – مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، كما جاءت الجامعة فى المركز 301-400 عالميا فى اهداف ( القضاء على الجوع – المياة النظيفة)، وجاءت ايضا فى المركز 401-500 عالميا فى الاهداف ( علوم الحياة – العلوم الفيزيائية – الاستهلاك والإنتاج – العمل المناخى – طاقة نظيفة وباسعار معقولة – الصناعة والابتكار والبنية التحتية – القضاء على الفقر) والمركز 501-600 عالميا فى هداف الهندسة، والمركز 601- 800 فى أهداف (الصحة الجيدة – المساواة بين الجنسين – علوم الحاسب الآلى)، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن.

تهنئة من رئيس الجامعة بالتقدم في التصنيف البريطاني

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ؛ خالص الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة العمداء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين والطلاب على هذا التميز الذى يعكس تضافر الجهود داخل الجامعة وفقا لخطتها الاستراتيجية.

ومن جانبه، فقد أوضح الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking، يعد أهم المؤشرات العالمية لقياس مساهمة الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة، استنادا الى معايير تشمل جودة البحث العلمى، والسياسات المؤسسية، والشراكات المجتمعية، وتفاعل المؤسسات الأكاديمية مع القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.