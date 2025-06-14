جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر للطلاب في 16 كلية بالعام الجامعي 2025-2026

بدأت جامعة بدر، فتح باب القبول المبكر أمام طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة للالتحاق بكلياتها للعام الجامعي القادم ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

وتعتبر جامعة بدر من الجامعات الخاصة التي لديها برامج دراسية متنوعة وفي كل التخصصات، ولديها 22 ألف طالب، وهي حريصة على تنمية الفكر الإبداعي والابتكاري لدى الطلاب، مع تنمية فكرة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، وتنمية المهارات التي يحتاجها الطالب في كل الكليات من تعلم اللغات وأساليب العمل الجماعي واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وهي أمور يتم تدريب الطلاب عليها.

عدد كليات جامعة بدر

وتتبني جامعة بدر رؤية الدولة المصرية في تقديم تعليم جامعي عالي الجودة، مدعوم بكافة الأنشطة الابداعية والثقافية والرياضية، للمساهمة في تقديم خريجين من مختلف كليات الجامعة البالغ عددها 16 كلية قادرة على المنافسة في أسواق العمل المختلفة بالداخل والخارج.

ووضعت جامعة بدر منذ انطلاق العمل بها في عام 2014 رؤية شاملة لتحقيق أعلى معدلات الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الاهتمام بكافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للمساهمة في بناء خريج متميز قادر على المساهمة في تعزيز بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جامعة بدر تبرم اتفاقيات دولية لتبادل الخبرات

وابرمت الجامعة عددًا من الاتفاقيات مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والمتخصصة في مصر، وأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوفير التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى الطلاب، مما ساهم في الارتقاء بمستوى الأنشطة الأكاديمية والبحثية.

وتهتم الجامعة بإعداد أبنائها الطلاب لأسواق العمل المختلفة في مصر الخارج، من خلال توفير فرص عديدة للتدريب في كبرى المؤسسات، فضلا عن استحداث العديد من البرامج الدراسية والتطوير المستمر للمناهج الدراسية التي تتوافق مع الاحتياجات المتلاحقة المتسارعة في عالم التكنولوجيا والاقتصاد ومختلف أسواق العمل.

وتستقبل الجامعة طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للالتحاق بكليات:الطب البشري، الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الطب البيطري، كلية الهندسة، كلية العلوم السينمائية والمسرحية، كلية التشريع والقانون، كلية السياسة والاقتصاد، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية المساعدة، كلية التمريض، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، كلية اللغات والترجمة،كلية الفنون التطبيقية.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل للقبول بالجامعة عبر رابط الجامعة الرسمي من هنا.

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