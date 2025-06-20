التعليم العالي تكشف استخلاص مكملات غذائية من الطحالب (فيديو)

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

نجح المركز القومي للبحوث، من خلال جهود الدكتورة رحاب علي حسن، الباحثة بمعهد بحوث الصناعات الصيدلانية والدوائية، في تطوير مكملات غذائية طبيعية مستخلصة من الطحالب، تحتوي على نسب مرتفعة من البروتينات والمعادن والفيتامينات الأساسية، وتُعد بديلًا آمنًا وفعالًا للمكملات المستوردة.

المنتج يُعد نموذجًا متميزًا لتوظيف البحث العلمي في دعم الصناعات الغذائية، وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة، وتعزيز فرص الاستثمار في بدائل محلية ذات جدوى اقتصادية وصحية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة "بديل المستورد" التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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