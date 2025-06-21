كارثة العقارات المنهارة بحدائق القبة، انتشال جثمان ضحية جديدة (فيديو وصور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، في استخراج جثمان المواطن علي محمود، من أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة، وسط استمرار عمليات البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

وشهد محيط أنقاض العقارات الثلاثة المنهارة بحدائق القبة، تواجد أهالي ضحايا، حيث ينتظرون خروج زوجة الضحية على محمود، وطليق البلوجر لولا فاني، وصاحب عربة روبابيكا وابنه الذي انهار عليهم عقار خلال مرورهم أمامه.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

وحصلت “فيتو” على أسماء عدد من ضحايا عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، كالتالي.

أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة

والمصابون هم: يونس كريم أحمد 3 سنوات، مصاب باختناق، ليلى أحمد عبد العال مصابة باختناق، نوني عباس علي إسماعيل 62 سنة، مصاب باختناق، وسيدة محمد السيد، 60 سنة، مصابة باختناق، وأحمد محمد الليثي، 50 سنة، مصاب باختناق من الدفاع المدني، ومحمد المرشدي محمد 40 سنة، مصاب باختناق من وحدة الحماية المدنية، ووفاة كريم أحمد عبد الحميد، ويبلغ 34 سنة، ووفاة آخر.

وصول مدير أمن القاهرة لموقع عقارات حدائق القبة

وكان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وصل إلى موقع انهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع للإشراف المباشر على جهود فرق الإنقاذ والإغاثة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

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