حرب الجبالي يعود لصدارة قائمة أفضل الأعمال على "شاهد" في مصر

عاد مسلسل حرب الجبالي لتصدر قائمة أفضل ١٠ أعمال في مصر على منصة “شاهد” تزامنا مع استئناف عرض حلقاته عقب فترة من التوقف خلال إجازة عيد الأضحى.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية، لا سيما مع تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات بين الشخصيات، وفي المركز الثاني، جاء مسلسل “آسر”، الذي ينافس بقوة من خلال تصاعد وتيرة الأحداث في حلقاته الأخيرة، فيما حل في المركز الثالث مسلسل “ليلى”، يليه في المركز الرابع مسلسل “المدينة البعيدة”.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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