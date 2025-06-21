السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حرب الجبالي يعود لصدارة قائمة أفضل الأعمال على "شاهد" في مصر

حرب الجبالي، فيتو
حرب الجبالي، فيتو

عاد مسلسل حرب الجبالي لتصدر قائمة أفضل ١٠ أعمال في مصر على منصة “شاهد” تزامنا مع استئناف عرض حلقاته عقب فترة من التوقف خلال إجازة عيد الأضحى.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية، لا سيما مع تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات بين الشخصيات، وفي المركز الثاني، جاء مسلسل “آسر”، الذي ينافس بقوة من خلال تصاعد وتيرة الأحداث في حلقاته الأخيرة، فيما حل في المركز الثالث مسلسل “ليلى”، يليه في المركز الرابع مسلسل “المدينة البعيدة”. 

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي 

 مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل حرب الجبالي أحمد رزق الفن حرب الجبالي مسلسل حرب الجبالي مسلسل “حرب الجبالي” منصة “شاهد”

مواد متعلقة

مسلسل آسر الحلقة 55، آسر ينقذ ابنة الخال ووالده في خطر

طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل 220 يوم (فيديو)

بعد ظهورها المفاجئ في مسلسل “آسر”، معلومات لا تعرفها عن الفنانة ريام كفارنة

هنا عاش نور الشريف.. قصة العقار المنهار الذي شهد مولد الفنان الراحل بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

دراسة برلمانية توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

واحد من ثلاثة رجال دين، المرشد الإيراني يختار خليفته

الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد

زغلول صيام يكتب: هل يمكن تجديد الخطاب الإعلامي؟! ليس معقولا أن يكون حكرا على المعاشات! ورسالة للمهندس خالد عبدالعزيز

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى في يومه العالمي: الوالد هو قوام الأسرة وأوسط أبواب الجنة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة "فاطمة العيناء" شبيهة الزهراء بنت النبي

المزيد
الجريدة الرسمية