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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة تعاطي الحشيش المخدر في الزاوية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة لوجود متعاطين للمواد المخدرة أمام إحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وبضبطهما تم العثور معهما على الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بهدف التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخصين بتعاطي المواد المخدرة وحيازتها في المنطقة.

بعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر. 

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محكمة جنايات القاهرة الزاوية الحمراء منطقة الزاوية الحمراء

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