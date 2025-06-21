السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

100 ألف جنيه ورخصتين.. ننشر نص التحقيقات في رشوة مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر مع مالك شركة سيارات واثنين آخرين متهمين بعرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر؛ أنهما عرضا على الأخير رشوة بقيمة 100 ألف جنيه.


وأضافت التحقيقات أن المتهمين عرضوا الرشوة على المهندس طالبين منه منحهم رخصتين ترميم وتعديل للعقار الكائن في منطقة أرض الجولف مدينة نصر أول بالمخالفة للقانون.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، يتهم خلاله 3 أشخاص بعرض رشوة مالية عليه مقابل حصولهم علي تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني، ولكنه رفض وقرر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

فور تلقي البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين صحتها، وتم تسجيل الواقعة صوت وصورة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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