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حوادث

إرسال تسجيلات رشوة مدينة نصر إلى خبراء الأصوات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أرسلت نيابة مدينة نصر تسجيلات خاصة بمالك شركة واثنين آخرين متهمين بعرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر بقصد تسهيل استخراج رخصتي ترميم وتعديل لعقار بالمخالفة للقانون بمدينة نصر، إلى خبراء الأصوات بماسبيرو لمضاهاتها بالبصمة الصوتية للمتهمين.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، يتهم خلاله 3 أشخاص بعرض رشوة مالية عليه مقابل حصولهم علي تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني، ولكنه رفض وقرر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

فور تلقي البلاغ تحركت الاجهزة الامنية وبعمل التحريات تبين صحتها وتم تسجيل الواقعة صوت وصورة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر شرق مدينة نصر حي مدينة نصر

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