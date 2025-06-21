تجديد حبس صاحب شركة واثنين آخرين بتهمة عرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك شركة واثنين آخرين متهمين بعرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر؛ بقصد تسهيل استخراج رخصتي ترميم وتعديل لعقار بالمخالفة للقانون بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، يتهم خلاله 3 اشخاص بعرض رشوة مالية عليه مقابل حصولهم علي تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني، ولكنه رفض وقرر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

فور تلقي البلاغ تحركت الاجهزة الامنية وبعمل التحريات تبين صحتها، وتم تسجيل الواقعة صوت وصورة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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