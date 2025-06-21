السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

أطول نهار في العام، اليوم بداية فصل الصيف رسميا

بداية فصل الصيف،
بداية فصل الصيف، فيتو

يبدأ اليوم السبت، فصل الصيف، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بــ 23.5 درجة، وهي أقصى درجة ميل حيث تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الأول من المدار.

حالة الطقس اليوم أول أيام الصيف، شديد الحرارة

درجات الحرارة غدا السبت أول أيام الصيف في مصر

انقلاب مسار حركة الأرض

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالًا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيًّا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة اى ما يقرب من  14 ساعة.


ظل الإنسان أقصر ما يكون

كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

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الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية مدار السرطان نصف الكرة الشمالي فصل الصيف

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