الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شبورة كثيفة واضطراب بملاحة خليج السويس، حالة الطقس أول أيام الصيف

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:40 كم فى الساعة كما يصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

 

حالة الطقس غدا السبت 21-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالتزامن مع أولى أيام فصل الصيف ويسود  طقس شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب حركة الملاحة البحرية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس غدا السبت

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

ترامب عن الحرب بين طهران وتل أبيب: أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي (صور)

«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية