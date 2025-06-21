السبت 21 يونيو 2025
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اقتصاد

وزير المالية: 110 آلاف ملف قدموا طلبا لتسوية نزاعات سابقة

وزير المالية
وزير المالية

 أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية مجرد بداية، وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية المقبلة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان "شكرا" للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، أن النتائج بعد نحو 3 أشهر 110 آلاف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 ألف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية.

وقال كجوك، إنه جار العمل على إطلاق حزمة من التسهيلات في الضريبة العقارية، وتم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، وأنه من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء قريبا.

الزيادة والتي تخطت 35% تحققت في ظل تقديم تسهيلات

 كما أكد أحمد كجوك وزير المالية الثقة التي منحها لنا الممولين، خاصة أن هذه الزيادة والتي تخطت 35% تحققت في ظل تقديم تسهيلات، وليس فرض أعباء، مشيرًا إلى أنه تم توجيه جزء كبير من هذه الإيرادات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوفير حزم حماية اجتماعية تضمنت رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، وتقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية في رمضان والأعياد.”

 

وزير المالية: كل من يدفع الضرائب يساهم في تنمية مصر

 وحث  أحمد كجوك وزير المالية، جميع الممولين على الالتزام بسداد الضرائب لما لها من تأثير كبير على نهضة البلاد والمساعدة في التنمية، وقال كجوك، إن كل من يساهم في الضرائب هو يساهم في تنمية مصر لأن العائد يتم إنفاقه على التنمية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين: إننا نخلق حالة من الشراكة مبنية على البساطة والوضوح والهداية ونعلم أنا ستأخذ وقت لاكتمالها، وزير المالية يوجه الشكر لكل داعمين فكرة التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية. 

 

تحقيق الدولة لرؤيتنا الإصلاحية

ووجه وزير المالية، الشكر لكل داعمي فكرة  التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية،مؤكدا أنهم ساعد في تحقيق الدولة لرؤيتنا الإصلاحية ومبادراتنا التنموية.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية التي تنظمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بحضور قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب علي رأسهم رشا عبد العال رئيس المصلحة، أن تكريم شركائنا الممولين والإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعمًا لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي خلال الفترة الأخيرة.

 تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية

والجدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن فاعليات الحدث الأبرز تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور، ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، ودعم مفاهيم التحول الرقمي، وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية.

وأضافت الوزارة في بيانها: “سيتم تكريم بعض النماذج من شركائنا الممولين من الفئات المختلفة: محاسبين– فنانين- إعلاميين – محامين- أطباء – مهندسين وشركات،  تم اختيارهم بعناية وفق معايير موضوعية لتكون عينة ممثلة لجميع شركائنا الممولين”.

دور المجتمع الضريبي 

 وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن الدعم الذي لاقته حزمة التسهيلات الأولى، "دفعنا أن  نطلق على تلك الفاعلية "شكرًا" إيمانًا بدور المجتمع الضريبي في دفع الخطط والاستراتيجيات الحكومية لتكون القاعدة التي نبني عليها، لتقديم مزيدًا من الحزم الداعمة والميسِّرة على شركائنا من مجتمع الأعمال، واللازمة لتوسع ونمو مشروعاتهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، وتلبية تطلعات المواطن في اقتصاد أكثر ازدهارًا".

وقالت الوزارة «إننا إذ نحتفل ونحتفي بتكريم شركائنا.. نسعد بمشاركة  الإعلاميين والصحفيين حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وما حققناه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتطوير الفكر الضريبي، وتقديم خدمات ضريبية أكثر تميزا للممولين».

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