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اقتصاد

وزير المالية: تراجع عبء الدين وارتفاع الإيرادات دون فرض ضرائب

وزير المالية أحمد
وزير المالية أحمد كجوك، فيتو

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في زيادة الإيرادات دون اللجوء لفرض أعباء ضريبية جديدة.

 

خدمة الدين تحت السيطرة رغم الفوائد المرتفعة عالميًّا

أوضح كجوك، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، موضحًا أن الأقساط لا تدخل في حساب العجز لأنها تُدرج كـ"إنفاق تحت الخط".
 

وأشار إلى أن ارتفاع الفوائد يرجع إلى الظروف العالمية، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تشهد انخفاضًا.

 

عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" يُحسّن الصورة

وقال كجوك إن مصر بدأت منذ عامين عرض الموازنة على أساس مفهوم "الحكومة العامة"، وليس الحكومة المركزية فقط، مما يعكس صورة مالية أكثر شمولًا، ويُظهر تراجع نسبة الفوائد من 50% إلى نحو 28% من المصروفات.

 

35% نمو في الإيرادات الضريبية دون زيادات ضريبية

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نموًّا بنسبة 35% هذا العام دون فرض ضرائب جديدة، مرجعًا ذلك إلى تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

كما توقّع استمرار هذا الاتجاه في العام المالي الجديد، بنمو متوقع في الإيرادات بنسبة 28%.

 

توازن مالي مع تعزيز الحماية الاجتماعية

واختتم كجوك حديثه بتأكيد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري.

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وزير المالية الدين الموازنة الجديدة الحكومة الإيرادات الضريبية

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