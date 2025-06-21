وزير العمل يبحث ملف تمكين وتدريب ذوي الهمم في كفر الشيخ

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الوزير محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في ملفات التدريب والتشغيل، وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وقد جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسن هيكل، وكيل وزارة العمل.

أبرز الموضوعات التي يبحثها الوزير في كفر الشيخ

وقد رحّب محافظ كفرالشيخ بالوزير محمد جبران، وزير العمل، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التشغيل وتدريب الشباب، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في تمكين الطاقات البشرية، خاصة ذوي الهمم، ودمجهم بصورة فاعلة في المجتمع وسوق العمل.

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