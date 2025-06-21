لرفع الوعي حول التبرع بالأعضاء، قصر العيني تنظم فعالية "دعوة للحياة"

تنظم كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، فعالية تحت عنوان “دعوة للحياة”، في إطار مبادرة Donate Life Egypt بجامعة القاهرة، يوم الإثنين القادم الموافق 23 يونيو 2025، بقاعة المؤتمرات الكبرى.

فعاليات ندوة دعوة للحياة بقصر العيني

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

وبمتابعة وتنفيذ الدكتور مصطفى الشاذلي أستاذ الجراحة العامة ورئيس فريق زراعة الكبد بالكلية.

وتهدف الفاعلية لرفع الوعي حول التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ الأرواح وتغيير مصائر آلاف المرضى.

ووجهت الكلية دعوة مفتوحة لطلاب كلية طب قصر العيني، وأطباء الامتياز، وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال التبرع بالأعضاء للحضور، حيث سيتم منح شهادات حضور للمشاركين.

فعاليات ندوة دعوة للحياة بقصر العيني

يتضمن برنامج الفعالية، عرضا موسيقيا افتتاحيا، ومقدمة تعريفية عن مبادرة Donate Life Egypt، وعرض آخرعرض بعنوان: Blueprint for Hope.

كما يتضمن جلسات مؤثرة حول دعم المرضى والناجين، ومقابلة مباشرة مع متبرع أو متلقٍ، بالإضافة لفقرة مسرحية طلابية، يليها نقاش حول الحقائق والشائعات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، ثم حلقة نقاش مفتوحة مع الحضور.

ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل من هنـــــــــــــــا.

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