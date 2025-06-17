ردا على "فيتو"، وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية في مصر أصبحت مدنًا طبية متكاملة

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب افتتاح مستشفى الجراحة بجامعة بنها، توجهت "فيتو" باستفسار إلى الوزير حول تطوير المستشفيات الجامعية خلال الفترة الأخيرة، وما إذا كان العمل قد توقف داخل مستشفى بنها الجامعي الجديد بسبب اكتشاف أثري مؤخرا.

وأجاب الوزير، ردا على "فيتو" بأن المستشفيات الجامعية في مصر تعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية، وتؤدي دورًا محوريًا في تقديم الخدمات العلاجية والتعليمية والتدريبية، إلى جانب مساهمتها في تطوير البحث العلمي وتخريج كوادر طبية مؤهلة، وقد أصبحت بحق مدنًا طبية متكاملة، لما تحتويه من تجهيزات وإمكانيات بشرية وتقنية متقدمة.

وأضاف أنه في هذا السياق، تبرز مستشفيات جامعة بنها كنموذج يُحتذى به في التطوير والتوسع، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والخدمات الطبية المقدمة، ما جعلها تقدم خدماتها لنحو أكثر من مليون مواطن سنويًا من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذا التطور الملحوظ شمل توفير أحدث الأجهزة الطبية، واعتماد أساليب علاجية حديثة، إلى جانب الحرص على توفير بيئة نفسية مريحة للمرضى، وهو ما يعزز من جودة الخدمة الطبية.

وزير التعليم العالي: إجراء 600 ألف جراحة وخدمة 25 مليون مريض

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر يبلغ نحو 120 مستشفى موزعة على مستوى الجمهورية، وقد نجحت خلال العام الماضي فقط في إجراء نحو 600 ألف عملية جراحية، وخدمة ما يقرب من 25 مليون مريض، ما يعكس حجم الدور الوطني الكبير الذي تقوم به تلك المؤسسات بالتكامل مع وزارة الصحة، لخدمة المواطنين وتحقيق التوازن في المنظومة العلاجية.

ومع تزايد عدد المترددين على مستشفى بنها الجامعي، وتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها، فإنها أصبحت تمثل ركيزة أساسية في الرعاية الصحية بمحافظة القليوبية، ومقصدًا علاجيًا رئيسيًا لآلاف المواطنين يوميًا.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لجامعة بنها، والتي شملت افتتاح مستشفى الجراحة بمستشفى بنها الجامعي، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

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