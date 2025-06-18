محافظ أسوان يهدى مفتاح المدينة لـ مجدى يعقوب (صور)

أهدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مفتاح المدينة للدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى تقديرًا لدوره الوطنى ورسالته الإنسانية والطبية والعلمية والبحثية التى يقدمها للعالم أجمع، وأثناء زيارة المحافظ فى حضور الدكتور محمد زكريا مدير المركز.

إطلاق اسم السير على كوبرى الخزان

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه جارى التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لإطلاق أسم السير مجدى يعقوب على محور وكوبرى بديل خزان أسوان تقديرًا وعرفانًا وردًا للجميل لأبرز الرموز الوطنية المخلصة والأيقونة الإنسانية وفخر مصر الذى ساهم بخدماتها الجليلة فى توفير خدمة طبية مجانية بشكل راقى وحضارى وجودة عالية، وتحويل عروس المشاتى لقبلة للسياحة العلاجية فى ظل تقديم العلاج للوافدين من الدول الصديقة ليثبت بأن مصر دائمًا غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر فى أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستكمال تقديم المركز لخدماته، فضلًا عن الإهتمام بمواصلة تطوير المنطقة المحيطة بالمركز، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطريق المؤدى إليه ليكون دائمًا واجهة مشرفة لإستقبال الحالات المرضية المترددة عليه من داخل وخارج مصر.

فيما قدم الدكتور مجدى يعقوب شكره لمحافظ أسوان على حرصه لزيارة المركز، وجهوده لتقديم أوجه الدعم له لأداء رسالته السامية على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن مركز الدكتور مجدى يعقوب يشهد سنويًا إجراء ما يزيد عن 4500 تدخل طبى ما بين جراحات قلب مفتوح وقساطر قلبية، كما يتم إجراء الكشف بالعيادات خلال العام لما يزيد عن 45 ألف مريض.

ويضم المركز 100 سرير موزعة على عدة أقسام منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار، وأيضًا غرفتين عمليات مجهزتين بنظام الكبسولات الأمريكية، بجانب قسم رعاية فندقية، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب، فضلًا عن العيادات الخارجية وغرف فندقية للمرضى، وقسم للأبحاث العلمية والتدريب لإعداد كوادر بشرية وجيل ثانى من الأطباء والممرضين والفنين الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للتعامل مع المرضى والمساهمة فى تخفيف آلامهم.

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