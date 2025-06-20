حبس تشكيل عصابي متهم بانتحال الصفة في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس تشكيل عصابي متهم بانتحال الصفة والمغافلة" في مدينة السلام بقصد النصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



النصب على المواطنين بالسلام

وكان أحد المواطنين من محافظة البحيرة قد تقدم ببلاغ، أفاد خلاله بتعرضه للنصب عقب اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالفحص والتحريات الدقيقة، تبين عدم صحة ما ورد بالبلاغ، وأن الواقعة تعود إلى قيام 8 أشخاص – لسبعة منهم معلومات جنائية – باستدراج المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد علمهم برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة المحلية إلى أجنبية.

وتقابل المتهمون مع المجني عليه بدائرة القسم، وقاموا بانتحال صفة رجال أمن، وتمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي، مستخدمين سيارة ميكروباص للفرار من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ثلاث سيارات – من بينها السيارة المستخدمة في الواقعة – وعدد من الكارنيهات المزورة، و3 طبنجات صوت، وأجهزة لاسلكي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وفق السيناريو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.