القبض على عاطلين لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالى من مواطن بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بـ منطقة النزهة.

النصب على مواطن بالنزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين) بتضرره من قيام شخصين يستقلان "سيارة ملاكى" باستيقافه والاستيلاء على مبلغ مالى منه بدائرة القسم بأسلوب "انتحال الصفة".



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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