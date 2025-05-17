السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطلين لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالى من مواطن بالنزهة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بـ منطقة النزهة.

 

النصب على مواطن بالنزهة 

 تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين) بتضرره من قيام شخصين يستقلان "سيارة ملاكى" باستيقافه والاستيلاء على مبلغ مالى منه بدائرة القسم بأسلوب "انتحال الصفة".


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب على مواطن بالنزهة النصب على مواطن النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط 12 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

هل تعيد الحكومة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم؟

5 زعماء فقط من أصل 22 وصلوا بغداد لحضور القمة العربية

فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

كرة اليد، تفاصيل مثيرة في مشاركة الزمالك بمونديال الأندية

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

المزيد
الجريدة الرسمية