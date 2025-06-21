هل يكشف باسل خياط عن هويته الحقيقية لشقيقه في الحلقة 57 من مسلسل “آسر”؟

تتجه أحداث مسلسل آسر نحو تصعيد درامي جديد بعد المفاجآت التي حملتها الحلقة 56، حيث شهدت مواجهة قوية بين “رامي” و”آسر”، كشف فيها الأول عن أسرار خطيرة تخص شقيقه الراحل “مجد”.

وتوصل رامي إلى أن “راغب” و”حياة” هما المسؤولان عن مقتل شقيقه، بعدما اكتشف أن حساباتهما البنكية لم تدر بها الأموال إلا بعد حادثة السرقة التي تم اتهام مجد زورًا بارتكابها.

رامي لم يكتف بذلك، بل أطلع “آسر” أيضًا على ما كتبه “مجد” في كتبه الخاصة عن راغب وحياة، الأمر الذي عزز من قناعته بضرورة المواجهة.

وعلى الرغم من محاولات “آسر” الحثيثة لإيقافه، بدا أن رامي ماضٍ في طريقه، مدفوعًا برغبة جارفة في الانتقام وكشف الحقيقة.

وخلال المواجهة، قال رامي لآسر إنه لا يصدقه، لأنه لم يصدقه أحد سوى مجد، ليفاجئه آسر باعتراف صادم: “أنا أصدقك”، هذا التصريح يفتح الباب لتساؤل كبير: هل سيضطر “آسر” للكشف عن هويته الحقيقية من أجل إبعاد رامي عن مواجهة محفوفة بالمخاطر؟

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 57

الإجابة قد تأتي في الحلقة القادمة، حيث يترقب الجمهور أحداث الحلقة 57 من مسلسل آسر، والمقرر عرضها غدًا الأحد 22 يونيو، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية على منصة شاهد.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم باسل خياط وخالد القيش وسامر المصري وباميلا الكيك وزينة مكي.

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