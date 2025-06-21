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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3  سنوات لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، نجحت فى ضبط عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بعين شمس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بعين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة قطرها 3 متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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