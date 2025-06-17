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حوادث

إحالة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس للمحاكمة

التنقيب عن الاثار،
التنقيب عن الاثار، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه.


تلقت مباحث  قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط عاطل حال قيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الأرضي.

وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 2 متر وعمق 3 أمتار"، وضبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب –هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").


وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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