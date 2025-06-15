الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار ببولاق الدكرور

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار في بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى قام بتوصيل موتور لسحب المياه المتدفقة من الحفر على عمق 5 أمتار من الأرض، وذلك بهدف التنقيب غير المشروع عن الآثار، بما تسبب في حدوث ماس كهربائي داخل الحفرة محل الواقعة، ترتب عليه تعرضه لصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

مصرع شاب حاول التنقيب عن الآثار بالجيزة

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى باستقبالها جثمان شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم إيداع جثمان المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

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