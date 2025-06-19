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حوادث

23 يونيو أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 23 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة القسم.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط عاطل حال قيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الأرضي.

وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 2 متر وعمق 3 أمتار"، وضبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب –هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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