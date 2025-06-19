عميد قصر العيني: نقدر ما قدمته صربيا من مساهمات طبية

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن الكلية تحتفي هذا العام بمرور ما يقارب القرنين على إنشائها، مشيرا إلى إنه يشعر بالفخر بوجود رئيس وزراء صربيا لجامعة القاهرة بالتزامن مع هذا الاحتفال.

وأشار خلال كلمته أثناء زيارة رئيس وزراء صربيا اليوم لجامعة القاهرة، إلى أن الزيارة لا تمثل مجرد مناسبة دبلوماسية أو سياسية، بل هي لقاءٌ جامع بين العقول والرسائل.

وأوضح أن كون رئيس وزراء صربيا طبيبًا وأستاذًا جامعيًا ورجل دولة في آنٍ واحد، يجسد بحق مزيجًا نادرًا من الحكمة والعطاء والقيادة، لافتا إلى اعتزازه باستقبال زميل في المهنة، سار من العيادة وقاعة المحاضرات إلى قمة المسؤولية الوطنية.

قصر العيني أول مدرسة للطب في مصر والعالم العربي

وقال صلاح إن كلية الطب بجامعة القاهرة، التي تأسست عام 1827، تعد أول مدرسة طب في مصر والعالم العربي، وهي رمزٌ للريادة والالتزام المستمر بتطوير العلوم الطبية وخدمة المجتمع. ولعقود طويلة، كانت وما تزال منارة للعلم، وموطنًا للابتكار، وملجأً لكل من يسعى إلى تخفيف معاناة البشر.

وأوضح أن زيارة رئيس وزراء صربيا تؤكد الحاجة المتزايدة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي وتقديم الرعاية الصحية.

وقال عميد طب القاهرة إن التحديات التي يواجهها العالم من الجوائح العالمية إلى الأمراض المزمنة، ومن أزمات الصحة النفسية إلى عدم المساواة في الوصول للخدمات الصحية – لا تعرف حدودًا، وتتطلب استجابةً عالمية موحدة وطموحة، لافتا إلى أنه يؤمن بأن المؤسسات المصرية والصربية الطبية يمكن أن تحقق فوائد متبادلة، من خلال تبادل الطلاب والأساتذة، والمشروعات البحثية المشتركة، والابتكار في التعليم الطبي.

واشار إلى أنه يقدر ما قدمته صربيا من مساهمات علمية وطبية عبر التاريخ، وخاصة الخلفية الأكاديمية والسريرية لرئيس الوزراء في الباطنة والغدد الصماء بجامعة بلجراد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.