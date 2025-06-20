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أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يستقبل بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى

بعثة الاتحاد المصري
بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة
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استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى المشاركة في البطولة الإفريقية تحت سن 18، 20 عاما بنيجيريا والمؤهلة إلي أولمبياد دكار 2026.

بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة 
بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة 

يأتى هذا اللقاء في إطار رعاية جامعة القاهرة لأبطال الاتحاد المصري لألعاب القوى، حيث تتولى الجامعة توقيع الكشف الطبي على اللاعبين، وإجراء التحاليل الطبية وتوفير التطعيمات اللازمة للفريق، وإتاحة ملاعب الجامعة للتدريب، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل والدعم النفسي من خلال المراكز المتخصصة التابعة للجامعة، وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة.

 

بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة
بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة

دعم جامعة القاهرة للأبطال الرياضيين 

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تضع دعم الأبطال الرياضيين ضمن أولوياتها انطلاقا من دورها كشريك وطني فاعل في دعم وتمكن الشباب الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن الجامعة ستواصل التعاون مع الاتحاد لأجل إعداد جيل قادر على تمثيل مصر وحصد المراكز الأولى في مختلف المسابقات، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدعم فقط التفوق العلمي والبحثي بل تؤمن أيضًا بأن الرياضة تمثل جزءًا أساسيًا في بناء الشخصية المتكاملة، وتسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والانضباط والتميز.

بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة
بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة

من جانبهم، عبر أعضاء البعثة من المسئولين والرياضيين عن امتنانهم لهذا التكريم والدعم المقدم من جامعة القاهرة، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج تليق بمكانة مصر وتلبي تطلعات الجماهير المصرية.

بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة
بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة

وكانت الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد توجهت مع أعضاء البعثة إلى مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، حيث استقبلهم الدكتور إيهاب الشيحى مدير المستشفى الذي أشرف بدوره على إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، وإعطاء التطعيمات اللازمة للاعبين استعدادا للسفر، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية.

بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة
بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى في جامعة القاهرة

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