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رياضة

البرازيل تبلغ فيفا برغبتها في استضافة مونديال الأندية 2029

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

 كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أبلغ الاتحاد الدولي "فيفا"، برغبته الرسمية في استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية لعام 2029.

وجاء الإعلان على لسان رئيس الاتحاد البرازيلي، سمير زود، خلال قمة الفيفا التنفيذية لكرة القدم، التي أُقيمت أمس الجمعة في مدينة ميامي الأمريكية. 

وشهد اللقاء بين زود ورئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، وأمينه العام ماتياس جرافستروم، تقديم العرض البرازيلي، حيث أكد زود في بيان رسمي أن الحديث بدأ بشكل تمهيدي، قبل أن يتطور إلى إعلان نية بلاده احتضان البطولة.


وقال رئيس الاتحاد البرازيلي: "بدأ الأمر بحوار ودي تحدثت فيه عن أهدافي في رئاسة الاتحاد، وأكدت رغبتنا في تعزيز علاقتنا مع الفيفا. أثنيت على جودة البطولة الحالية، وأداء الأندية البرازيلية، ثم عرضت استضافة البرازيل للنسخة المقبلة من مونديال الأندية ".

وأضاف زود أن إنفانتينو أبدى ترحيبه الكبير بالفكرة، ووصف العرض بأنه "ممكن تمامًا"، ما يعزز فرص البرازيل في الفوز بشرف التنظيم.

ورغم أن العرض لم يُقدَّم بشكل رسمي بعد، يعتبره الاتحاد البرازيلي خطوة واضحة ورسالة رسمية تعبّر عن اهتمامه الجاد باستضافة الحدث العالمي.

وتحظى البرازيل بأكبر عدد من الأندية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة المقامة بالولايات المتحدة، حيث تشارك 4 فرق هي: بوتافوجو، فلامنجو، فلومينينسي، وبالميراس، وجميعها تقدم مستويات قوية ونتائج لافتة.

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