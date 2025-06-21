كأس العالم للأندية، إنتر ميلان يبحث عن الفوز الأول أمام أوراوا

يلتقي إنتر ميلان الإيطالي نظيره أوراوا الياباني في العاشرة مساء اليوم السبت بملعب "لومن فيلد" بمدينة "سياتل"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بحثا عن فوزه الأول في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز أمام الفريق الياباني في لقاء الليلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ 16، كما يطمح أوراوا الياباني للهدف ذاته.

وتلقى كريستيان كيفو، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، ضربة بعد ساعات من التعادل أمام مونتيري المكسيكي (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية.

فبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، تعرض الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر، لإصابة طفيفة خلال مران أجراه بعد انتهاء مباراة مونتيري، حيث عانى من شد في عضلات الفخذ.

وكان تورام قد عانى أيضا من مشاكل في لياقته البدنية، قبل مباراة مونتيري.

ونتيجة لذلك، استبعده كيفو من التشكيل الأساسي، وبدأ بسيباستيانو إسبوزيتو بدلا منه في خط الهجوم.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الإنتر استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1/1، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو.

وبادر الفريق المكسيكي بالتسجيل عن طريق المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 25، لكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورفع مونتيري وإنتر رصيدهما إلى نقطة لكل فريق، بعد أن حسم التعادل نتيجة المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني الفوز أمام أوراوا ريد الياباني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

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