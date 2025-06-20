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رياضة

هي دي البرازيل، مالك بوتافوجو يعلق على الفوز التاريخي أمام باريس سان جيرمان (فيديو)

جون تيكستور رئيس
جون تيكستور رئيس نادي بوتافوجو،فيتو

كأس العالم للأندية 2025، علق رجل الأعمال الأميركي جون تيكستور رئيس نادي بوتافوجو، بعد الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان الفرنسي  بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول  ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة.

وقال مالك بوتافوجو: هذه هي البرازيل، وهذه كرة القدم في البرازيل.

وتابع في تصريح قصير: هذه هي البرازيل وهذا من أجلهم.

 

وسقط باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ الخسارة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول  ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل باركولا في شباك بوتافوجو ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت محاولات باريس سان جيرمان من أجل إحراز هدف التعادل ولكن هناك تكتل دفاعي كبير من فريق بوتافوجو.

ومع الدقيقة 72 لعب أشرف حكيمي عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها.

 وجاء الهدف عن طريق إيجور جيسوس الذي سدد الكرة قوية في مرمى باريس سان جيرمان مع الدقيقة 36.

وما زال يحاول لاعبو باريس سان جيرمان في إحراز أي هدف لترجمة سيطرتهم على المباراة حتى الآن.

ومع الدقيقة 20 سدد كفاراتسخيليا كرة قوية أرضية، ولكن اصطدمت في الحائط البشري لفريق بوتافوجو وخرجت إلى ركلة ركنية لباريس سان جيرمان.

 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو 

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي – بيرالدو – باتشو – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: زائير ايميري – فيتينها – مايولو.

خط الهجوم: راموس – ديزيري دوي – كفارتسخيليا.

تشكيل بوتافوجو أمام باريس سان جيرمان 

واكتسح باريس سان جيرمان فريق أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية وحقق بوتافوجو البرازيلي بنفس الجولة فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1.

 

 

باريس سان جيرمان الأقوى أوروبيا 

برباعية أتلتيكو مدريد أصبح فريق بي إس جي أعلى فريق أوروبي بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلا للأهداف.  
وتفوق سان جيرمان على برشلونة الذي سجل 102 هدف تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك هذا الموسم.  
وبفوزه العريض على أتلتيكو مدريد، وسع بي إس جي الفارق مع برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف.  

 

 

 

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025  

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)(4_0)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة).(1_2)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو (10 مساءً بتوقيت القاهرة). 

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