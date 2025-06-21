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حوادث

استخراج جثة جديدة من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة

استخراج جثمان من
استخراج جثمان من أسفل عقار حدائق القبة

 ارتفع عدد ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة إلى 6 أشخاص، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية اليوم السبت من استخراج  جثمان السيدة هبة زوجة أيمن الذي تم إنقاذه أمس، وبهذا يرتفع عدد الوفيات إلى 6 ضحايا، بينما وصل عدد المصابين إلى 14 مصابًا بينهم حالات غادرت المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، وما زالت جهود قوات الحماية المدنية في عمليات البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض مستمر لليوم الثاني على التوالي.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

 

 

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة صباح أمس الجمعة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

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