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حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم بعض محتويات شقة سكنية بالمقطم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بأحد العقارات السكنية في منطقة المقطم، أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

 

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بأحد العقارات السكنية في منطقة المقطم دون وقوع أي إصابات.

 

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة بالمقطم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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