الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل كافيه شهير في النزهة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل كافيه شهير بشارع المشير أحمد إسماعيل بـمنطقة النزهة، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق كافيه شهير بالنزهة 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه شهير بشارع المشير أحمد إسماعيل بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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