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رياضة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أوراوا في مونديال الأندية

تشكيل إنتر ميلان
تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أوراوا في مونديال الأندية

 كأس العالم للأندية 2025، يواجه إنتر ميلان الإيطالي نظيره أوراوا الياباني مساء اليوم السبت بملعب "لومن فيلد" بمدينة "سياتل"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

 

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أوراوا

حراسة المرمي: سومر


خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني 


خط الوسط: دارميان - باريلا - مخيتريان - أسلاني - أوقستو
 

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - سيباستيانو إسبوزيتو
 

 

موعد مباراة الإنتر ضد أوراوا ريد دايموندز في كأس العالم للأندية 

 وتنطلق صافرة مباراة الإنتر ضد أوراوا ريد دايموندز في العاشرة مساءً لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمونديال الأندية.

 

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز 

 تُذاع مباراة إنتر ميلان أمام أوراوا عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

 

ويسعى إنتر ميلان  لتحقيق الفوز أمام الفريق الياباني في لقاء الليلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ 16، كما يطمح أوراوا الياباني للهدف ذاته.

 

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

 

وكان الإنتر استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1/1، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو.

 

وبادر الفريق المكسيكي بالتسجيل عن طريق المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 25، لكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورفع مونتيري وإنتر رصيدهما إلى نقطة لكل فريق، بعد أن حسم التعادل نتيجة المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني الفوز أمام أوراوا ريد الياباني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

 

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