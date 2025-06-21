السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

في أول أيام الصيف، معلومات الوزراء: درجات الحرارة في جنوب الصعيد تسجل 40

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم السبت 21 يونيو 2025).

ووفقا للإنفوجراف، فإن محافظات الصعيد تصل درجة الحرارة فيها إلى 40 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالتزامن مع أول أيام  فصل الصيف، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

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