الجمعة 20 يونيو 2025
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أخبار مصر

40 في الصعيد، معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025).

ووفقا للإنفو، فإن محافظات الصعيد تصل درجة الحرارة فيها إلى 40 درجة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم وتوقعت أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   24  ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  35

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

مطروح:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

 

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 36

 

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 41

 

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محافظات الصعيد السواحل الشمالية الغربية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الصغرى طقس اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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