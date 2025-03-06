"معلومات الوزراء" يرصد تفاصيل إقامة مشروعين جديدين بمنطقة السخنة الصناعية (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (أكثر من 3 ملايين دولار إجمالي الاستثمارات الموجهة لإقامة مشروعين جديدين لتصنيع وطباعة المنسوجات بمنطقة السخنة الصناعة).

مشروعان جديدان بمنطقة السخنة الصناعية

ويقام مشروعان جديدان بمنطقة السخنة الصناعية؛ لتصنيع وطباعة المنسوجات، بمنطقة المصانع الجاهزة، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسة (MDC)، بإجمالي استثمارات تتخطى 3 ملايين دولار، ومساحة قدرها 3450 مترًا مربعًا، وبما يوفر ما يقرب من 80 فرصة عمل.





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