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لحظة انتشال جثمان شاب من ذوي الهمم من البحر الصغير بدكرنس (صور)

انتشال جثمان شاب
انتشال جثمان شاب من البحر الصغير، فيتو

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان الشاب الغريق من البحر الصغير بميت الحلوج دكرنس في الدقهلية.

 

انتشال جثمان شاب غرق في البحر الصغير 

وكان رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية وأهالي قرية ميت الحلوجي مركز دكرنس كثفوا جهودهم في البحث عن جثمان شاب من ذوي الهمم سقط في البحر الصغير إلى أن تمكنوا من انتشال جثمانه.

 

غرق شاب من ذوي الهمم بالبحر الصغير بدكرنس

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شاب من ذوي الهمم في البحر الصغير بقرية ميت الحلوجي مركز دكرنس.

الإنقاذ النهري يكثف جهوده في البحث 

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس وسيارة إسعاف ورجال الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان.

محاولات الأهالي البحث عن الجثمان 

وقبل وصول رجال الإنقاذ النهري حاول الأهالي ممن يجيدون السياحة البحث عن جثمان الشاب في البحر الصغير، ومع وصول رجال الإنقاذ تم البحث عن الجثمان وانتشال الجثمان.

البحث عن الجثمان مستمر 

وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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