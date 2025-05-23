جهود مكثفة من الإنقاذ النهري لانتشال جثة شاب غرق في نيل العياط

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة جهودها لانتشال جثة شاب غرق بنهر النيل بـمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة.

غرق شاب بنهر النيل العياط

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي بغرق شاب في مياه النيل بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبإجراء التحريات تبين غرق شاب لعدم إجادته السباحة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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