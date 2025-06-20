الأوقاف تطلق قافلة دعوية لمواجهة التطرف في نبروه بالدقهلية (صور)

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية. قافلة دعوية بمدينة نبروه بحضور فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

قافلة دعوية بمدينة نبروه بحضور وكيل أوقاف الدقهلية

في إطار دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، انطلقت اليوم قافلة دعوية موسعة إلى مدينة نبروه، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وبتوجيهات من فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني.

القوافل الدعوية تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية،

شهدت القافلة حضورًا من الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والذي أكد خلال مشاركته أن مثل هذه القوافل الدعوية تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية، وترسيخ مفاهيم الانتماء والوعي الديني الصحيح بين المواطنين.

مقارىء قرآنية توعوية في عدد من مساجد نبروه

شارك في القافلة عدد من أئمة وعلماء الأوقاف، حيث ألقوا خطبة الجمعة وكانت بعنوان "إذا أردتَ السلامةَ مِن غيركَ فاطلبْها في سلامةِ غيرِك منك"، وعقد مقارىء قرآنية توعوية في عدد من مساجد المدينة.

لاقت القافلة تجاوبًا واسعًا من الأهالي

وقد لاقت القافلة تجاوبًا واسعًا من الأهالي ورواد المساجد الذين أشادوا بمستوى الخطاب الدعوي وتنوع الموضوعات، مطالبين باستمرار هذه القوافل لما لها من أثر طيب في نشر التوعية الدينية السليمة.

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