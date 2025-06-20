توقف مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي بسبب الظروف الجوية

مونديال الأندية، توقفت مباراة بنفيكا البرتغالي مع نظيره أوكلاند سيتي، والتي تقام بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية بسبب ظرف جوي طارئ.

ويتقدم فريق بنفيكا البرتغالي على نظيره أوكلاند سيتي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يقام بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل.

وسجل فريق بنفيكا هدفا في الدقيقة 43 قبل أن يتم إلغاؤه بسبب وجود خطأ على أحد لاعبي الفريق البرتغالي على حارس أوكلاند سيتي.

وأحرز هدف فريق بنفيكا دي ماريا من ركلة جزاء في الدقيقة 7+45.

توقف لرابع مرة في كأس العالم للأندية

وتعد هذه المباراة هي الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 التي يتم إيقافها بسبب الظروف الجوية الطارئة، بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري الجنوبي، ومباراة سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي، والأهلي وبالميراس.

تشكيل بنفيكا ضد أوكلاند سيتي

تشكيل أوكلاند سيتي ضد بنفيكا

حراسة المرمى: ناثان جارو

الدفاع: آدم بيل – نيكو بوكسال – ميتشيل دين هيجير – آدم ميتشيل

الوسط: ديفيد يوو – ماريو إليتيش – تونج زو – جيرسون لاجوس - هاريس زيب

الهجوم: ماير بافين

بنفيكا يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويخوض بنفيكا البرتغالي مباراته الليلة في مونديال الأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعات الثالثة، التي تضم معهما بوكا جونيورز الأرجنتيني وبايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، مساء اليوم الجمعة 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

ترتيب المجموعة الثالثة في مونديال الأندية

الأول: بايرن ميونخ - 10 نقاط

الثاني: بوكا جونيورز - نقطة

الثالث: بنفيكا - نقطة

الرابع: أوكلاند سيتي - بدون نقاط.

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