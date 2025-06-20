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رياضة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوكا جونيورز بمونديال الأندية

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

كشفت شبكة سبورتس الإخبارية عن التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ الألماني، في مواجهة العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز، فجر غدا السبت، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوكا جونيورز

ينتظر أن يدخل فريق بايرن ميونخ مباراته أمام بوكا جونيورز بتشكيل مكون من:

نوير - لايمير - تاه - ستانيشيتش - جيريرو - كيميتش - غوريتزكا - أوليس - مولر - كومان - كين.

فينسنت كومباني، فيتو
فينسنت كومباني، فيتو

بايرن ميونخ يكتسح أوكلاند سيتي بـ10 أهداف

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كاسحا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف دون مقابل، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر منافساتها حتى الثالث عشر من يوليو المقبل.

 

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، في الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل المقبل 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية.

 

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