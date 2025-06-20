الزمالك: جون إدوارد قدم تصورا كامل لمجلس الإدارة فيما يخص قطاع كرة القدم

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه سيكون هناك خطوات مقبلة ستكون مفرحة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد قدم تصور كامل لمجلس إدارة النادي فيما يخص قطاع كرة القدم وإعلان تعيينه اليوم هى أول الخطوات وستكون هناك أخبار سارة لجماهير الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "هناك رؤية وتحليل وتقارير تم دراستها لاحتياجات الفريق استعدادا للموسم المقبل وجون ادوارد لديه كل المعلومات عن الفريق وسيكون هناك قرارات سيتم إصدارها خلال الفترة القادمة".

وأوضح: "جون إدوارد لديه رؤية وسيرة ذاتية قوية للغاية ولديه طموحات تليق بنادي الزمالك وأيضا لديه مشروع كامل للقلعة البيضاء".

وتابع: "لجنة التخطيط مستمرة في أداء دورها وكلها أسماء تعشق النادي ودورها تعاوني وتطوعي مع مجلس الإدارة".

تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك

واستعرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير، بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل في النادي، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس عن تقديره للدور الذي قامت به اللجنة منذ توليها المهمة، مع استمرار أعضاء اللجنة كمستشارين لمجلس إدارة النادي.

واتخذ مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

أولًا: تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسؤولًا عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ثانيًا: منح جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

ثالثًا: التأكيد على أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتًا أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يعي ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية، التي ضربت مثالًا رائعًا في الحب والانتماء الحقيقي لناديها كعادتها دومًا، ولن يدخر المجلس جهدًا في سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات، بعد أن تُوِّج قبل أيام بطلًا لكأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه.

بعد مفاوضات شهرين الزمالك يعلن رسميًا تعيين جون إدوارد

وجاء إعلان تولي جون إدوارد المهمة بعد مفاوضات دامت شهرين تقريبا بدأت في الفترة الأخيرة من الموسم الكروي المنقضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.